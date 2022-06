Zierikzeese Vera weet nog niet óf ze naar huis kan: ‘Ik kan het nog niet bevatten. Het was écht doodeng’

REPORTAGE I MET VIDEO Vijf jaar na de dood van Reynier de Muynck: ‘Het lijkt wel of iedereen nu pas ziet hoe goed hij was’

Het is vijf jaar geleden dat Reynier de Muynck is overleden. Misschien wel de beste kunstenaar die Zeeland ooit voortgebracht heeft. Een man die kon exposeren tot in New York, maar die zijn schilderijen liever thuis tentoonstelde. Gewoon in Goes. Binnenkort komt er een documentaire over hem uit.

25 juni