Zierikzeese poes gevonden in Duitsland

Het dier werd gevonden in de plaats Neuss, bij Dusseldorf. Dat ligt op zo'n 250 kilometer vanaf Zierikzee. Het gaat om een cypers grijze poes met witte snoet, buik en poten. Volgens coördinator Gerrie Baarslag van Amivedi Zeeland is de poes gechipt en zou het beestje Tijger heten en drie jaar oud zijn. De chip vermeldt contactgegevens in Zierikzee. ,,Helaas is het telefoonnummer niet meer in gebruik en reageert de eigenaar niet op oproepjes op diverse Facebookpagina’s", aldus Baarslag. ,,Het zou fantastisch zijn als de eigenaar gevonden wordt en Tijger weer naar huis kan."

Het is niet duidelijk hoe de poes in Duitsland terecht is gekomen. Van katten is wel bekend dat ze enorme afstanden kunnen afleggen. Niet uitgesloten is dat de eigenaar naar Duitsland is geëmigreerd.