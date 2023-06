Zierikzee zit zonder postkantoor: geen vergunning vanwege verkeersveiligheid

Verwaar­loosd landje is nu oase vol lekkers: ‘Dit is zo verbindend’

Ze kan het zelf haast niet geloven. Onderneemster en moeder van twee Tanya Hakkenberg is stapelverliefd op de moestuin van Binnen de Veste in Zierikzee. Ze heeft een beredruk leven én is zo nuchter als wat. ,,Maar dit is waar de Happinez altijd over schrijft. Dit is zó zen.”