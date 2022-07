Zieke Mart Hoogkamer zegt optreden De Ballade af, Frans Bauer vervangt hem in Terneuzen

Deze Zeeuwse terrassen staan in de Nederland­se top 100

In de Terras Top 100 van 2022 zijn drie Zeeuwse terrassen te vinden: SOIF in Vlissingen veroverde de vierde plaats, Pier 7 in Vlissingen staat op positie 41 en Bistro de Buurman in Breskens eindigde op plaats 76. De nummer 1 van 2019, De Werf in Veere, mocht dit jaar als oud-winnaar niet meer meedoen.

5 juli