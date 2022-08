Zeventig asielzoekers uit Ter Apel zijn op weg naar Vlissingse marinekazerne

Ernstig ongeluk bij Kapelle, motorrij­der (19) met traumaheli naar ziekenhuis

KAPELLE - Op de Postweg (N670) bij Kapelle is aan het begin van de avond een 19-jarige motorrijder uit Yerseke ernstig gewond geraakt bij een botsing met een auto. Het slachtoffer is met de traumahelikopter naar het ziekenhuis in Rotterdam gebracht. De weg is enkele uren afgesloten geweest voor het politieonderzoek.

9:19