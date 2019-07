Zeventienjarige Dmitri uit Goes wint 225.000 dollar tijdens WK Fortnite

Wat is Fortnite?

Fortnite is een tactisch schietspel waarbij deelnemers per ronde met honderd spelers tegelijk op een eiland worden gedropt, waarna de opdracht eigenlijk simpel is: zorg dat je als laatste in leven bent en je hebt gewonnen. Tijdens het spel kun je allerlei wapens en andere zaken verzamelen om beter te kunnen aanvallen of je juist sterker te verdedigen. Maar ondertussen raast een verwoestende storm over het eiland, waardoor het speelveld steeds kleiner wordt.