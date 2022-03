Zeventien nieuwe gastheren én een culinaire wandelroute door Terneuzen

RECONSTRUCTIE PFAS in Zeeland: een onzicht­baar veelkoppig monster

VLISSINGEN - Gif in de Westerschelde, in vissen en in het bloed van mensen. De PFAS-affaire houdt Zeeland al lange tijd bezig. Een overzicht van de ontwikkelingen die in juni 2021 in gang werden gezet door ophef rond de 3M-fabriek bij Antwerpen.

24 maart