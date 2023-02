Zevende Nederlandse titel voor squasher Piëdro Schweertman

Schweertman is al 39, maar verlengde desalniettemin zijn heerschappij in de snelle racketsport. De in Polen woonachtige sporter was in Amsterdam als eerste geplaatst en won al zijn partijen zonder al te grote problemen. Hij stond onderweg naar de eindstrijd slechts twee games af en klopte uiteindelijk Rowan Damming met 11-9 12-10 11-4.