Zeven verdachten langer vast voor recordvangst cocaïne via haven Vlissingen

ZWOLLE - Zeven verdachten, die volgens het Openbaar Ministerie betrokken waren bij de grootste drugssmokkel via de haven van Vlissingen, blijven in de gevangenis. Dat heeft de rechtbank in Zwolle maandag bepaald.

De één zit al dertien maanden in voorarrest, een ander zelfs al bijna anderhalf jaar. ,,De voorlopige hechtenis is niet bedoeld als voorschot op een straf’’, zei advocaat André Beckers, die in de zaak 26Chatham de 40-jarige A.B. uit Goes verdedigt. Net als zijn collega’s vroeg Beckers om opheffing of schorsing, omdat hij vindt dat de redelijke termijn is verstreken.

Ilyas Azarkan, raadsman van Rotterdammer R.S. (28), verwees naar de grote Sesamstraat-zaak in Zwolle, waarin zeventien drugsverdachten wél geschorst werden uit hun voorlopige hechtenis en later alsnog veroordeeld tot celstraffen van 6, 7 en 9 jaar. Guy Weski, advocaat van de 35-jarige M.B. uit Bergen op Zoom, zei het zo: ,,Er is geen maximum voor voorarrest. Ik ken gevallen van vijftig maanden, maar dan heb je het over een moord. Drugssmokkel is geen moord.’’

In 26Chatham draait het om twee ladingen cocaïne van elk 4500 kilo, die in 2020 via Vlissingen het land werden binnengebracht. De ene smokkel (23 april) verliep volgens plan, de andere werd op 29 april ontdekt bij een bedrijf in Vlissingen. Nooit eerder werd zo’n grote lading in Vlissingen onderschept als toen.

‘Misschien wel miljarden aan drugs kwijtgeraakt’

Met behulp van gekraakte Sky- en Encrochatberichten kwam justitie tientallen personen op het spoor. Volgens het OM hadden ze een rol bij het binnenlaten of verwerken van één of beide drugsladingen. Justitie baseert zich op vele chatberichten, die onderling werden uitgewisseld en waarin de geslaagde smokkel van 23 april werd gevierd en ook gesproken werd over de onderschepping zes dagen later. Volgens de officier van justitie werd daar onderling ,,lacherig’’ over gecommuniceerd. ,,De drugs die zijn kwijtgeraakt zijn veel geld waard. Soms miljoenen, misschien wel miljarden euro’s. Dat geeft het speelveld aan waarin deze organisatie bezig is geweest.’’

Van de veertien verdachten komen er naast de veertigjarige A.B. uit Goes nog vier uit Zeeland: een Kapelse (47) en drie Middelburgers (33, 35, 39 en 47). De vrouw uit Kapelle is verdachte in 26Chatham, omdat de drugspartij van 23 april in haar woning zou zijn bewaard. Haar in Breda woonachtige dochter is ook één van veertien verdachten. Beiden wachten het proces in vrijheid af. De zaak tegen de 33-jarige man uit Middelburg is voor onbepaalde tijd aangehouden, omdat hij net als twee andere verdachten uit Bergen op Zoom voortvluchtig is.

De volgende tussentijdse zitting staat gepland voor maandag 3 oktober. Het OM hoopt dat de inhoudelijke behandeling begin volgend jaar kan plaatsvinden.