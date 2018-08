Zeven aanhoudingen voor reeks autokraken langs Zeeuwse kust

Zeker honderd inbraken

De politie laat weten dat de verdachten zijn aangehouden op verdenking van diefstal en heling en dat ze mogelijk iets te maken hebben met de vele inbraken van de afgelopen tijd in auto’s en campers langs de Zeeuwse kust. Volgens een woordvoerder gaat het al om zeker honderd inbraken. De buit bestond in veel gevallen uit goederen die zichtbaar in de voertuigen aanwezig waren.

De Brouwerijweg in Aagtekerke is tijdens de politieactie afgezet. Twee verdachten werden met een politieauto afgevoerd naar het bureau. De andere verdachten zijn in de camper blijven zitten die door agenten naar het politiebureau in Middelburg is gereden. Morgen wordt er onderzoek gedaan in de camper, die in beslag is genomen.