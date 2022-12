Zeus Hoenderop begint kunstopleiding in Zeeland: ‘Voor afgestudeerde kunstenaars of bewezen talenten’

Stichting Leeuwenpoort heet de postacademische opleiding die hij heeft opgericht. Dankzij subsidie van de provincie kan hij aan de slag. ,,Er is plaats voor tien beginnende kunstenaars die op drie plekken in Zeeland kunnen gaan wonen en werken. Dat kunnen mensen zijn met een afgeronde opleiding aan de kunstacademie of kunstenaars met bewezen talent. Die gaan we koppelen aan bekende, grote kunstenaars.”