Zesentwintig boetes in Terneuzen voor smartphone op de fiets

Burgemees­ter Terneuzen sluit twee woningen en garagebox wegens drugs

16:42 TERNEUZEN - Burgemeester Jan Lonink heeft deze maand twee woningen en een garagebox gesloten vanwege drugsovertredingen. Vandaag is in Sas van Gent een woning verzegeld. Twee weken geleden, op 12 augustus, werd een huis in Terneuzen gesloten. En op 5 augustus is een garagebox in Sluiskil vergrendeld. Alle sluitingen gelden voor drie maanden.