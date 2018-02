Zes ton zwaar en drie Tesla sterk

In de ziekenhuiswereld is het poepsjiek om een 3Tesla-krachtige MRI-scanner te hebben. Ziekenhuis ZorgSaam in Terneuzen is de derde in Nederland. Reden voor een openingsfeestje.

'De drie', het klinkt bijna liefkozend als Audry van Dijke van de afdeling radiologie het over de nieuwe aanwinst heeft. Eventjes nog hebben ze bij ZorgSaam twee MRI-scanners. Vandaar dat de oude, met een vermogen van anderhalve Tesla, nu 'de anderhalf' heet, en de nieuwe 'de drie'.

Nerveus

De drie baadt in een blauw schijnsel dat dan weer paars, dan rood en dan oranje wordt. De sfeerverlichting verraadt de Eindhovense herkomst van het apparaat. Omdat mensen soms nerveus zijn om de MRI-scanner in te gaan, is er van alles aan gedaan om mensen op hun gemak te stellen. Behalve geruststellende verlichting, kregen ze bij de nieuwe scanner ook In-bore Experience; een soort virtual reality-bril waarop screensaverbeelden geprojecteerd worden. Bedoeld als afleiding voor mensen met claustrofobie of een goede manier om kinderen stil te laten liggen terwijl de scanner zijn werk doet.

Vanmorgen nog ervoer Van Dijke hoe anders het werken met de drie was. ,,We hadden een patiënt die al bij de anderhalf van de tafel sprong voor zijn hoofd er in zat en nu, met de drie, geen probleem. Het was zo gepiept.''

Details

Met een magnetisch vermogen van drie Tesla kan er bij ZorgSaam een veel beter beeld gegeven worden van het binnenste van de patiënt. Meer details, een betere diagnose en dus een snellere behandeling. Ingrid Groeneveld, leidinggevende van de afdeling Radiologie ziet nog meer voordelen van de aanschaf. ,,Patiënten in Zeeland hoeven voor een goede scan de provincie niet meer uit en het apparaat werkt ook sneller dan de vorige waardoor de wachtlijst korter kan worden.''

De drie wordt vanavond feestelijk in gebruik genomen. Wat ZorgSaam er precies voor neertelde wil Groeneveld niet zeggen. ,,De prijs... Het ligt er meer aan hoe goed je kunt onderhandelen. Het is in ieder geval meer dan een miljoen.''

Tennisbal

Met een met een staalwol gevulde tennisbal aan een lint laat Audry van Dijke zien wat we moeten voorstellen bij drie Tesla. Van een meter van de opening trekt het apparaat al hard aan de vliegende tennisbal. Bankpasjes, mobieltjes, feitelijk al het metaal moet dan ook uit de ruimte wegblijven. De zes ton zware magneet trekt alles uit je handen.