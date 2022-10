Zenzi vertrok naar het buitenland: ‘Zeeland en Terneuzen zullen altijd een speciaal plekje in mijn hart houden’

,,Mijn broer en ik zijn heel vrij opgevoed. We waren altijd aan het buitenspelen en avonturieren. Klimmen, nootjes rapen en potscherven opgraven bij een oud gebouw in de buurt. Als het tijd was om te gaan eten, riep mijn vader ons. Hij heeft zo’n luide stem, dat meteen de hele buurt wist dat we naar huis moesten komen. Soms kregen we frietjes in een koffiefilter die we dan buiten op mochten eten. Geweldig vond ik dat.”