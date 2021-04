Zenuwen voor vmbo’ers Maaike, Lorenzo en Atiya tijdens hun praktijkexamen: ‘Nu moet je alles goed doen’

Theater­krant veegt Zeeland van de kaart

7 april MIDDELBURG - Soms wil Zeeuws-Vlaanderen nog wel eens van een landelijk kaartje afvallen, of het puntje van Zuid-Limburg past er niet meer op. De Theaterkrant is er in geslaagd om héél Zeeland van de kaart te vegen in haar overzicht van testvoorstellingen rond corona.