Zelfs helikopter zoekt naar vermiste hond op Schouwen: 'Noa voelt als een kindje van me, verschrikkelijk'

SCHARENDIJKE - Myrthe Zintel uit Zwolle is intens verdrietig. Twee weken geleden is ze op een camping in Looperskapelle bij Scharendijke haar hond Noa kwijtgeraakt. Het dier is nog altijd niet terug. Ondertussen zoekt een team van 15 mensen naar de viervoeter. Zelfs vanuit de lucht.

Zintel bezocht camping '7Huizen aan Zee' van haar familie op het eiland Schouwen Duiveland. Concert At Sea vond in de buurt plaats. Het moest een fijne trip worden. Maar dat werd het niet. ,,Noa was al een beetje onrustig van de lange rit vanuit Zwolle naar Zeeland. Om haar wat rust te gunnen zette een familielid haar bench open, zodat ze over het campingterrein kon rennen. Dat ging eerst goed, maar na een tijdje ging Noa er vandoor.”

Hulp

Waarom? ,,Dat is niet duidelijk. Misschien is ze een dier achterna gegaan. Of geschrokken van iets.” Van meet af aan kreeg de Zwolse hulp van de bewoners van het eiland. ,,De camping liep helemaal leeg. Iedereen zoekt mee.” Zo ook Ton Prince van het gelijknamige helikopterbedrijf, die tours over Schouwen Duiveland maakt. ,,Ik vlieg er niet speciaal voor naar dat eiland, maar als we er zijn, dan zoeken we mee. Een loslopende hond hier op de velden, dat valt wel op, ja. Ik heb zelf ook een hond en kan me heel goed voorstellen hoe verschrikkelijk het is.”

Campingeigenaar Pauline Groenveld zegt dat de mensen van de camping nog steeds zoeken naar Noa. ,,Ik geloof dat heel Scharendijke inmiddels naar de hond uitkijkt.'' Ze benadrukt dat de hond absoluut niet gevaarlijk is, maar alleen wegrent als mensen proberen haar te benaderen. ,,We hebben de tip gekregen om rustig te gaan zitten met iets lekkers in de hand en haar zo naar ons toe te lokken.'' Mensen die de hond zien kunnen dat melden de dierenambulance.

Kindje

Noa werd meerdere keren gespot, maar nog niet gevangen. ,,Ze speelt een spelletje met ons'', zegt Myrthe. ,,Elke keer zien ze haar ergens anders. Dan zetten we een vangkooi neer en duikt ze ineens kilometers verder op.” Zintel maakt zich enorme zorgen. ,,Zeker nu met die droogte. Hoe overleeft ze? Elke keer als het een paar dagen stil is, vrees ik dat ze dood is. Noa voelt als een kindje van me. Dit is echt verschrikkelijk.” De hond, een Rhodesian Ridgeback, was ruim drie jaar bij haar.

De dierenliefhebster heeft het eiland zelf net verlaten. ,,Ik kan het zoeken niet meer aan. Het heeft me gesloopt.” De Zeeuwen zoeken onverminderd door. Zo'n 15 vrijwilligers van Team Hondenopsporing Nederland speuren dagelijks naar Noa. ,,Hartverwarmend”, zegt Zintel. ,,Er is zelfs een oudere dame die me elke dag belt en vraagt hoe het gaat. Niets dan lof voor de Zeeuwen. En ik blijf hoop houden op een goede afloop.”