Zelfs de muren spreken straks in het muZEEum; ‘Was Michiel een held of een schurk?’

Van Anrooij rijdt de ene finale na de andere

Het geluid dat de duizenden wielerfans zondagmiddag op de Oude Kwaremont maakten, was oorverdovend. Daardoor kon Shirin van Anrooij een belangrijk commando van coach Ina-Yoko Teutenberg niet precies verstaan. ,,Blijkbaar zei ze dat ik daar vol door moest trekken”, vertelde ze een uurtje na de finish van de Ronde van Vlaanderen. Als ze dat had gedaan, had er misschien nog wel meer in gezeten dan een achtste plaats bij haar debuut…