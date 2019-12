Zeiler dankzij smartwatch uit ijskoud Grevelingenmeer gered

BROUWERSHAVEN - Als een spookschip in de nacht dobbert een zeilboot op vrijdag de 13de stuurloos rond op het Grevelingenmeer. De eenzame zeiler uit Zierikzee is eerder die avond overboord geslagen na een klap van de giek en in het ijskoude water beland . Er is niemand op het water, niemand om alarm te slaan. Dankzij zijn smartwatch ontsnapt hij uit een levensbedreigende situatie.

,,Hij heeft een flinke engel op zijn schouder gehad”, zegt John Brökling van de KNRM. ,,Het had niet veel langer moeten duren”, zegt de zeiler zelf.

Het is vrijdag de dertiende (december), rond de klok van 19.15 uur. Het Grevelingenmeer is een oase van rust, alle zeilbootjes liggen aan wal. Ook in Brouwershaven. Op één na. Een man besluit ’s avonds het water op te gaan, even het hoofd leegmaken na een lange werkdag. Bovendien, zo heeft hij op het weerbericht gehoord, gaat het de volgende dag stormen. Uit voorzorg besluit hij zijn bootje naar Zierikzee te varen om zijn 10 meter lange zeilboot wat meer in de luwte te leggen, zo verklaart de man later die avond tegen reddingwerkers van de KNRM.

Volledig scherm De zeilboot werd naar Brouwershaven gesleept. © AS Media

Doffe klap

De eenzame zeiler is al even onderweg in het pikkedonker als plots zijn zeilboot - met ook een motor - met een doffe klap tot stilstand komt. Vastgelopen op een oesterbank. De Zierikzeeënaar maakt de giek los in de hoop dat er beweging in de boot komt. Maar in een moment van onachtzaamheid treft de giek de man vol op zijn schouder. Hij raakt uit balans en slaat overboord. De zeiler heeft geen lifeline, maar wel een reddingsvest aan dat automatisch wordt opgeblazen na contact met het water.

Volledig scherm John Brökling van de KNRM. © Cris Sohier De man probeert weer aan boord te klimmen om zo bij zijn mobiele telefoon te komen die nog in de kajuit ligt. ,,Om aan boord te komen deed hij zijn reddingsvest uit, anders ben je veel te breed”, vertelt John Brökling van de KNRM. In zijn gewone kleren staat de man in het ijskoude water dat ongeveer 1.60 meter diep is. De motor van de boot, die in zijn achteruit staat, draait dan nog steeds. Door het gesjor om aan boord te komen, komt er onverwacht beweging in het vaartuig.

Volledig scherm Met een smartwatch kun je hulpdiensten waarschuwen. © Jeffrey Kutterink De zeilboot is stuurloos, slaat op hol en gaat ervandoor, als een dief in de nacht. In de wijde omtrek is niemand te bekennen. Niemand kan alarm slaan. Als laatste redmiddel grijpt de zeiler naar zijn Applewatch die om zijn pols zit. Hij probeert via bluetooth contact met zijn mobiele telefoon te maken en zo een korte melding aan 112 door te geven. Een gelukstreffer. ,,Want het bereik tussen telefoon en smartwatch is maar een meter of tien en daarna valt de verbinding weg’’, vertelt Brökling. Dat gebeurt ook, maar pas nadat de man naar de kant probeert te komen, half zwemmend, half lopend als het wat ondieper is. Een paar seconden is net genoeg om het noodsignaal te versturen en contact te krijgen met de alarmcentrale.

Alarmbellen

Bij de Kustwacht gaan meteen alle alarmbellen af. Omdat de boot AIS heeft, zien ze precies waar hij ligt, zo laten ze aan de zeiler weten. Er wordt een helikopter opgeroepen, de politie begint met zoeken langs de kant en het patrouillevaartuig RWS75 van Rijkswaterstaat vaart uit. Ook bij Brökling gaat op dat moment de pieper af. Hij gaat meteen naar het reddingstation in Ouddorp. ,,Met twee reddingboten zijn wij uitgerukt. De ene boot heeft het slachtoffer gevonden en naar de ambulance gebracht en de andere heeft de zeilboot aangetroffen. Twee mensen van ons zijn aan boord gegaan om de zeilboot weer onder controle te krijgen en naar de haven van Brouwershaven te brengen. Het slachtoffer was onderkoeld. Nadat hij was opgewarmd in de ambulance kon hij terug naar zijn bootje, waar we de kachel voor hem hebben aangezet. Dit had veel slechter kunnen aflopen.”

Bij de KNRM spreken ze van een bijzonder verhaal. ,,Ik heb het nog nooit meegemaakt en ook niet van anderen gehoord of gelezen dat we iemand hebben gered dankzij een smartwatch’’, besluit Brökling. ,,Het is een unicum.”