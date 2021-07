Zeilbootje Antwerpse zeescouts omgeslagen op Oosterschelde, iedereen veilig aan de wal

Met het optreden van Broeder Dieleman keert de ziel terug in poppodium Deuzonscho­le in Hoofdplaat

4 juli HOOFDPLAAT - ,,Het zijn de goede geesten die terugkeren", roept een bezoeker zondag uit bij binnenkomst in de Deuzonschole. Met het concert van Broeder Dieleman keert de ziel terug in het poppodium in Hoofdplaat, vindt eigenaar Ries de Vuyst. ,,We beginnen nu met het inhalen van de schade van vorig jaar.”