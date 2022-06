Zeiknatte fans laten zich niet tegenhouden: ‘Flemming is dé festival-artiest!’

concert at sea 2022BROUWERSDAM - De roze, blauwe en oranje poncho’s verzamelen zich voor de Umoja-stage op de vijftiende editie van Concert at Sea. Anna-Bo, Bente en Flory Bierma komen speciaal voor hun idool: Flemming. ,,Hij is knap én zingt goed. Dat willen we live zien!”

Volledig scherm Anna-Bo Bierma, Bente Bierma en Flory Bierma wachten in spanning op het optreden van Flemming. Ze zijn speciaal vroeg gekomen, voor een plekje dicht bij het podium. © Lizenka van Essen

Het héle publiek gaat los bij de eerste drie noten van zijn hit Amsterdam. Van dertienjarige meisjes tot vaders van middelbare leeftijd, iedereen danst en zingt uit volle borst mee. En de regen, dat houdt ze niet tegen. Wat zijn beste nummer is? Daar zijn de meningen over verdeeld. Anna-Bo kiest voor Automatisch, Bente kan niet wachten tot ze de hit Amsterdam live hoort en Flory wil meeblèren op Zij Wil Mij. ,,We zijn expres vroeg gekomen, zodat we een plekje vooraan hebben.”

Volledig scherm Flemming tussen de zeiknatte fans. © Johan van der Heijden

Festival-vibe

Ook Christie van Veen is fan van de 26-jarige artiest. ,,Hij hoort thuis op het hoofdpodium”, schreeuwt ze tussen de gillende fans door. ,,Hij symboliseert voor mij de festival-vibe. Lekkere meezingers. Met makkelijk te onthouden teksten. De perfecte artiest om jezelf even helemaal te laten gaan! Ik zou de regen bijna vergeten.”

Volledig scherm Voor Christie van Veen is Flemming dé festivalartiest. © Lizenka van Essen

Fleur van Dam, Kim van dam en Mila Hammink komen van Schouwen, uit Zierikzee. En dan vertrek je niet, door een beetje regen. ,,De échte Zeeuw blijft! Het is maar één keer per jaar Concert at Sea, op ons eiland. Dat kán je toch niet missen! We zijn toch al zeiknat, dus het maakt niet meer uit”, zegt Kim. De vriendinnen hebben - onder andere voor Flemming - een ticket voor de donderdag gekocht. ,,Eén troost, voor morgen hebben we ook een kaartje. Dan is het wel droog. Maar het heeft ook wel zijn charme, zo’n zeiknatte editie”, vertelt Fleur.

Volledig scherm Fleur van Dam, Kim van Dam en Mila Hammink zijn echte Zeeuwen en laten zich niet tegenhouden door de regen. © Lizenka van Essen

Naomi Kabuga en Hannah van Caldenborgh maken er vandaag een feestje van. Dansend in de regen. Hannah pakt Naomi bij de hand en swingt haar het terrein over. ,,Het heeft iets filmisch, zo’n nat pak. Hoe meer je danst, hoe meer je vergeet dat je kleren aan je lijf plakken”, zegt Naomi. ,,Natuurlijk blijven we tot het einde! Je moet je er gewoon bij neerleggen dat het pijpenstelen regent”, sluit Hannah af.

