Zeevonk zorgt voor lichtspektakel langs Zeeuwse kustlijn: ‘Mooier dan ik ooit heb gezien’

ZOUTELANDE - ‘Magisch!’ vindt loods Bob Rijnaard de zeevonk rond het schip waar hij donderdagnacht mee over de Westerschelde naar Vlissingen voer. Twee uur lang was hij getuige van het natuurlijke schouwspel dat langs de kust kan ontstaan bij warm weer. ‘Zo mooi heb ik het nog niet eerder gezien!’

Als het water langs de kust van de Noordzee snel opwarmt door temperaturen boven de 25 graden, kan dat zorgen voor een explosieve vorming van algen. Als het dan donker wordt en het water (en daarmee de algen) beweegt, ontstaat er een chemische reactie waardoor de zeevonk felblauw oplicht.

Zodra je heel veel algen bij elkaar hebt drijven, ‘verspringt’ die chemische reactie als het ware van alg naar alg en zo kan zich een waar schouwspel van ‘lichtgevend water’ ontwikkelen. Met name in de branding kan dat prachtige plaatjes opleveren.

Glad als een spiegel

Rijnaard heeft het verschijnsel al vaker gezien, maar niet zoals donderdagnacht. ,,Meestal is het verder uit de kust te woelig voor zeevonk, maar de omstandigheden waren nu perfect. Het water was zo glad als een spiegel, het was windstil, donker en het regende niet. Bijna twee uur lang, vanaf het loodskruispunt op zee langs de Walcherse kust richting Vlissingen, konden we genieten van het felblauwe water dat wij veroorzaakten met onze boeggolf. In het echt is het nog veel mooier dan op de foto’s. Dat je dit meekrijgt tijdens je werk, dat vind ik echt magisch.”

Zeevonk kan voorkomen langs de hele kustlijn, maar de omstandigheden moeten wel meewerken. Liefhebbers van het fenomeen houden elkaar daarom via sociale media op de hoogte van waar en op welk moment er iets te zien valt. Donderdagnacht was het raak in Westkapelle, maar ook in de omgeving van de Brouwersdam en in Breskens werd het felblauwe licht in de branding veelvuldig waargenomen.

Er zijn verschillende hotspots om zeevonk te aanschouwen. In Zeeland zijn Domburg en Westkapelle bekende hotspots. In de rest van Nederland is het fenomeen te zien in de omgeving van het Waddengebied, de Maasvlakte en sommige locaties in Noord- en Zuid-Holland. Wil je zeevonk zien, doe dat dan liever niet vlak na zonsondergang, maar rond een uur of één ’s nachts.