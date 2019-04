Zeeuwsetreurtrip op Twitter laat je lachen over ‘schitterend rauw landschap’

VLISSINGEN - Ze zijn met zijn vijven, hebben elkaar op internet ontmoet, zijn dol op het ‘rauwe Nederland’ en doen vandaag verslag op Twitter van hun #zeeuwsetreurtrip. Anders dan de naam doet vermoeden, is het niet de bedoeling om de Kanaalzone voor gek te zetten, zegt Mathieu van Woerkom. ,,We zijn allemaal liefhebbers van het niet zo gepolijste landschap.”

De naam, de teksten, de foto's, je kunt ze dubbel opvatten: de een ziet het mooie ervan in, de ander het lelijke. Misschien dat #zeeuwsetreurtrip daarom trending topic is op internet. De vijf vrienden willen vooral laten zien ‘hoe mooie rauw Nederland kan zijn', legt Mathieu van Woerkom uit. Hij komt uit Kapelle, is in het dagelijks leven werkzaam als planoloog bij de provincie Zeeland en is de enige Zeeuw van het gezelschap. Dat bestaat verder uit Jelmer Visser (NRC-journalist), Josse de Voogd (bekend van het duiden van politieke uitslagen bij de NOS), Vincent Wever (adviseur duurzame mobiliteit) en Mark van Wonderen (schrijver van het fotoboek over Chinese restaurants).

,,We hebben elkaar via internet leren kennen, delen de passie voor rauw Nederland en besloten met elkaar op pad te gaan, dit keer in de Kanaalzone", vertelt Van Woerkom. ,,Het is mooi om te zien dat het land zo verschillend is. We zijn liefhebber van het rauwe Nederland waarin dingen ook kapot mogen zijn. Soms is het vergane glorie, een gebied dat in het verleden wellicht rijker is geweest dan het nu is. Dat vinden we machtig interessant.”

Aangeharkt

Ze worden enthousiast van afgebroken gebouwen, vertelt Van Woerkom. ,,Het levert mooie plaatjes op. We kijken op een andere manier naar het landschap. Neem de Axelse Dam in Terneuzen. Daar zie je vijf decennia aan verschillende bouwstijlen. Dat is boeiend.”

Je zou de hashtag negatief kunnen opvatten. ,,Ik heb die niet verzonnen, maar ook dat moet je met een knipoog zien. We zien in het landschap van het aangeharkte Nederland terreinen vol met dozen. Die zijn helemaal niet inspirerend. Geef ons maar dat rauwe, dat is schitterend.”