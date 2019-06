Zeeuwse zuiveringen worden miljoenen duurder

Op zoek naar oude bekenden bij reünie Molukkers Oostburg

16 juni OOSTBURG - Het was voor de families uit de Molukken maar een vrij korte tijd in hun leven, de periode in de kampen in West Zeeuws-Vlaanderen. Zaterdag bij de reünie bleek dat er nog veel, vooral goede, herinneringen leven onder de kampbewoners van toen.