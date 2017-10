Zeeuwse zonnepanelen nog te vaak 'zwart'

Van circa 23.000 Zeeuwen weet Enduris dat ze zonnepanelen geïnstalleerd hebben of zelf duurzame energie opwekken met Hre-ketels, warmtekrachteenheden, windturbines, biomassa-installaties en kleinschalige warmtekrachtcentrales. Het gaat om particulieren, zegt woordvoerder Marieke de Wild van Enduris. Het werkelijke aantal kan veel hoger zijn: Enduris 'ziet' alleen geregistreerde energiebronnen. Dat is om meerdere redenen onwenselijk, geven de gezamenlijke netbeheerders aan op Energieleveren.nl. Ten eerste kunnen burgers geld mislopen als de installatie niet geregistreerd is. Ten tweede biedt registratie de overheid inzicht in de stand van zaken in Nederland. Zo kan het Rijk beter bepalen wat de Nederlandse bijdrage is aan het behalen van milieudoelen. De derde reden is de veiligheid. In een omgeving met veel zonnepanelen kan de netspanning sterk fluctueren. Dat kan leiden tot uitschakeling van zonnepanelen. Bovendien kunnen monteurs alleen veilig werken aan het netwerk als ze weten waar stroomproducerende installaties staan.

De Belgische rijksoverheid heeft de aanval ingezet op 'zwarte' (niet geregistreerde) zonnepanelen en andere duurzame installaties. Zo is een bewustwordingscampagne op touw gezet en staan er sinds 1 juni boetes op het niet melden. Nederland stelt zich passief op. Melden is verplicht, maar vanuit de overheid worden burgers niet actief geïnformeerd. Wel hebben de netbeheerders aan producenten van onder meer zonnepanelen gevraagd, hun klanten te informeren. is. De meeste Zeeuwse zonnepaneleninstallateurs en woningcorporaties verzorgen de registratie al als service; daardoor zijn veel particulieren al wel geregistreerd. Het gaat daarom veelal om eigenaren die zelf hun zonnepanelen hebben geïnstalleerd. Het ministerie van Economische Zaken geeft aan dat het aantal niet-geregistreerde aansluitingen onbekend is. In België gaat de overheid uit van één op de zes. In Zeeland zou het dan om ruim 3800 installaties gaan. De Zeeuwse netwerkbeheerder Enduris houdt het voorzichtig op één op 10. Marieke de Wild van Enduris: ,,Het is voor ons belangrijk dat zij zich registeren. Registratie geeft ons inzicht in de belasting van het netwerk. Dat stelt ons als netbeheerder in staat onze netten efficiënter en dus goedkoper aan te leggen."