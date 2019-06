Zeeuwse zanger van PEER blinkt uit tijdens Cøver at Sea

BROUWERSDAM - Wie zijn ogen dicht doet, hoort Bono. Gijs Teeuwen, zanger van de Zeeuwse band PEER, is nationaal gezien waarschijnlijk de minst aansprekende gast die meedoet aan Cøver at Sea, de reeks aan covers waarmee Bløf haar eigen festival Concert at Sea opent. Maar wat maakt hij een indruk met zijn vertolking van ‘Beautiful Day’ van U2.

Het festival op de Brouwersdam is nog maar drie nummers onderweg of hij pakt meteen het grote Zeelandpodium, inclusief de loopbrug voor de grote videoschermen. Alsof hij Bono zelf is.

Voor het eerst vindt het programma-onderdeel waarbij Bløf geen enkel eigen liedje speelt plaats op de donderdag. Dat is een volwaardige derde dag geworden van het festival dat op zaterdag traditioneel wordt afgesloten door Bløf. En wat is het een beautiful day. De eerste van drie. De cabaretiers van NUHR die het festival presenteren vragen iedereen twee vingers op te steken en te zeggen: ‘Bij de grote zon almachtig, ik smeer het.’ Verstandig.

Al jaren wordt op de Brouwersdam afgetrapt met Cøver at Sea. Zanger Paskal Jakobsen beperkt zich in veel liedjes tot de koortjes en hij laat de leadzang over aan anderen, zoals dit keer onder anderen Edwin Evers, Guus Meeuwis - later op de avond de hoofdact - en Douwe Bob, die zaterdag staat geprogrammeerd. Iedereen kent de liedjes. Bløf trapt af met ‘In the air tonight', waarbij Jakobsen overtuigend Phil Collins nadoet en Evers drummer Norman Bonink ondersteunt met extra slagwerkgeweld.

Volledig scherm Cøver at SEA met Douwe Bob © Johan Van Der Heijden

‘Man, I feel like a woman’ zingt Douwe Bob, waarna Meeuwis volgt met ‘Ik ben ook maar een man en ik kan het niet alleen’ van De Dijk. Tijdens ‘Seven nation army’ van The White Stripes wisselen Jakobsen en Bonink van rol en het meezinggehalte bereikt zijn top wanneer Douwe Bob en Jakobsen met ‘Bloed, zweet en tranen’ elkaar schmierend proberen te overtreffen in een André Hazes-imitatie. De zanger van ‘Wat zou je doen’ en de Amsterdamse kroegbaas zijn aan elkaar gewaagd.

Volledig scherm Cøver at SEA met Paskal Jakobsen © Johan Van Der Heijden