Zeeuwse woningmarkt op kantelpunt: koper heeft weer iets te willen, maar huizenprijzen blijven hoog

,,De Zeeuwse woningmarkt is zich aan het stabiliseren”, constateert Ben de Weerd van Schinkel De Weerd Makelaardij in Oost-Souburg. Zoals gebruikelijk, verloopt dat proces in Zeeland duidelijk minder heftig dan elders in de Randstad, constateert hij. ,,Blind overbieden is voorbij”, zegt Tonny Merle van Bijdevaate Makelaardij in Zierikzee. ,,Dat zal voor verkopers even wennen zijn. Wie iets nieuws koopt, kan er niet meer vanuit gaan dat hij zijn oude huis binnen een maand kwijt is. Niet dramatisch, maar het gaat wel langer duren.”