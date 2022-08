Zeeuwse wespenbestrijders hebben het ongekend druk en komen zelfs terug van vakantie: ‘Het zijn er veel meer dan anders’

Wespenbestrijder Antoin Kil (‘zo’n naam is wel mooi in dit vak’) heeft eigenlijk vakantie. Toch is hij aan het werk. ,,Ik was toch thuis, dus ik had gezegd: als er wat is, dan bel je maar.” Dat dat ook gebeurde, kwam niet als een verrassing. ,,In de twee weken vóór mijn vakantie had ik al net zoveel nesten gedaan als heel vorig jaar.”