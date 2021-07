Zeeuwse werkgevers witheet over hinder bij Haringvlietbrug: ‘Absoluut onacceptabel’

Zomerhit Op je kont in het zand, rust

20 juli Ik weet niet hoe het met jou is, maar waar ik ook heen ga, de reis ernaar toe is al tof. Maar het is pas op de plek van bestemming dat ik echt los raak van de dagelijkse sleur. Soms gebeurt dat gelijk, omdat je in zo'n andere omgeving terecht komt dat je niet meer aan thuis denkt. Soms duurt het even een paar dagen. Maar eenmaal uit die sleur overvalt me vaak die heerlijke vakantieroes. Dat gevoel van: niks moeten, relaxen, nieuwe dingen ontdekken. Dat.