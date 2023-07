Zeeuwse wegracer fel gekant tegen rijden op stratencircuits: ‘Het is vragen om moeilijkheden’

Petitie: bescherm lhbtiq+-asielzoe­kers, zodat ze niet zoals Haitham in het azc Vlissingen zelfmoord plegen

Haitham uit Jemen pleegde in januari zelfmoord in het azc in Vlissingen. Vandaag (dinsdag) overhandigt LGBT Asylum Support een onderzoeksrapport aan de Tweede Kamer, waarin gepleit wordt voor een veilige omgeving voor jonge lhbtiq+ asielzoekers.