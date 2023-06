Zeeuwse vrienden gaan afzien voor KWF: ‘Ik zie er als een berg tegenop, maar wil het doen voor mijn vader’

Samen met vier Zeeuwse vrienden gaan ze van Parijs naar Goes fietsen om geld in te zamelen voor KWF. Allemaal hebben ze in de voorbije periode in hun nabije omgeving te maken gekregen met kanker. ,,Mijn vader is er een aantal weken geleden aan overleden”, zegt Rob Kluwen (51). ,,Ik doe dit ook voor hem.’’

‘Gaan we doen!’

De eigenaar van sportschool Focus Fit in Goes vertelt dat hij al een paar jaar rondliep met het idee om een keer van Parijs naar Goes te fietsen. ,,Wie kan er nu zeggen dat hij dat heeft gedaan?’’ verklaart hij. ,,Mijn vader was ook gek van sport, dus toen dit idee bij me opkwam, dacht ik: hij kan dan mee met de auto.’’ Helaas zal dat dus niet meer gaan. Maar de rit gaat wél gereden worden. Het idee kwam vorig jaar plots weer ter sprake. Toen Kluwen erover begon tegen goede vriend Patrick Simpelaar (47), reageerde die enthousiast: dat gaan we doen!