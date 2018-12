Zeeuwse visserij overleeft alleen door samen te werken

Hulst blijft zitten met ‘rotzakken’

15:36 HULST - Een poging inwoners van de gemeente Hulst af te helpen van de 'rotzakken’ (zakken voor het plastic afval) is mislukt. Een motie van HulstPlus en Groot Hontenisse, om via een proefproject terug over te gaan op nascheiding van het plastic, haalde het bij lange na niet. De rest van de raad was tegen.