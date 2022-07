Zeeuwse verslavingsarts ziet enorme toename gokverslaafden: ‘Goed dat BN’ers geen reclame meer mogen maken voor gokken’

Van de Wijnckel werkt bij de landelijke ggz-instelling Changes, gespecialiseerd in verslavingen en eetstoornissen. Nadat in oktober 2021 het verbod op reclames voor gokken van tafel ging en online gokken werd toegestaan, zag hij het aantal nieuwe aanmeldingen van gokverslaafden stijgen: van één à twee per jaar naar één à twee per maand. ,,Het gaat dan om jongeren, maar ook ook om oudere mensen die vroeger gokverslaafd waren en terugvallen”, zegt Van de Wijnckel.