Zeeuwse verkopers van zonnepanelen worden platgebeld. Vraag stijgt explosief

Natuurlijk is de vraag naar zonnepanelen en warmtepompen al langer groot. Maar nu de prijs van gas en van elektriciteit extreem stijgen door de oorlog in Oekraïne, neemt de vraag explosief toe. ,,Waar we maanden geleden nog een aantal vragen in de week hadden, bellen er soms nu acht in een uur”, zegt Edwin van Leeuwen. Hij is van de afdeling verkoop van Van de Velde Installatiegroep in Yerseke. Ook bij de Saman Groep in Zierikzee is het een gekkenhuis.