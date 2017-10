Zeeuwse vader van de apk overleden

OOSTBURG - John Hoekzema, de Zeeuwse oud-directeur en -voorzitter van Bovag, is op 76-jarige leeftijd overleden. Hij is vooral bekend geworden als de grondlegger van de apk, de verplichte algemene periodieke keuring voor personenauto's.

Hoekzema werd in 1941 in Oostburg geboren, als zoon van de toenmalige burgemeester. In 1967 trad hij als jurist in dienst bij Bovag, de brancheorganisatie van ondernemers die zich met mobiliteit bezighouden.

Geen windeieren

Hij werkte zich op tot directeur. In de jaren tachtig zorgde hij voor de introductie van de apk. Hoekzema overtuigde de politiek ervan dat het efficiënter was die door de autobedrijven zelf uit te laten voeren in plaats van door een onafhankelijke instantie. Dat legde de sector geen windeieren.

In de jaren negentig werd Hoekzema voorzitter van Bovag. In die rol ontwikkelde hij zich onder meer als een fel tegenstander van het rekeningrijden en de tolpoorten die minister Tineke Netelenbos destijds opperde.

Onconventionele visionair

Bovag noemt Hoekzema 'een allesbepalende factor' voor de organisatie 'en voor de hele mobiliteitsbranche'. ,,Een onconventionele visionair die zich bezighield met zaken die nog steeds actueel zijn", zo staat in een in memoriam.

Hoekzema gold als een Zeeuw in hart en nieren, hoewel hij vanwege zijn werk buiten de provincie woonde. Na zijn pensioen wilde hij terug naar Zeeland. De laatste jaren van zijn leven woonde hij echter in Knokke. Daar overleed hij afgelopen weekeinde. Zaterdag is de afscheidsdienst in Brugge.