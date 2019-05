‘Zeeuwse’ terreurverdachte is ‘een van de meest meedogenloze terroristen’

D66 Sluis wil dat Polman ingrijpt bij gemeente Sluis, Polman maakt zich geen zorgen

16:08 OOSTBURG - D66 Sluis heeft commissaris van de koning Han Polman in een brief gevraagd in te grijpen bij de gemeente Sluis, omdat er bestuurlijke wanorde zou heersen. Polman is verrast en laat het uitzoeken. Zorgen maakt hij zich niet.