Zeeuwse stormchaser: verwoestende ‘supercell’ raasde 5 tot 10 minuten over Schouwen-Duiveland

ZIERIKZEE - De wervelwind die vanmiddag een spoor van vernieling heeft achterlaten in Zierikzee en omgeving, heeft vijf tot tien minuten over het eiland Schouwen-Duiveland geraasd. Dat zegt Zeeuwse stormchaser Paul Begijn op basis van videobeelden en foto's die hij heeft bekeken.

Begijn twijfelde aanvankelijk of het om een waterhoos of een windhoos ging, omdat de bui ook warm zeewater opzuigt. Waterhozen komen veel vaker voor in Zeeland, maar vooral in augustus en september als het zeewater is opgewarmd. ,,Maar een waterhoos verliest zijn energie zodra hij aan land komt en dat was vanmiddag in Zierikzee niet het geval.”

Supercell

Samen met andere weerdeskundigen heeft Begijn beelden geanalyseerd. ,, Het lijkt vrijwel zeker om type onweersbui ‘supercell’ te gaan. De bui zat mooi geïsoleerd en er zat behoorlijk wat rotatie in de bui. De bui wijkt op de radarbeelden ook af ten opzichte van de trekrichting van de andere buien op dat moment.”

Of de verwoestende storm nu een windhoos of tornado genoemd moet worden, ligt maar net aan welke definitie je hanteert. De begrippen zijn synoniemen. ,,In Amerika zouden ze dit gewoon een tornado noemen, in Nederland hebben we het eerder over een windhoos", verduidelijkt Begijn. Tornado’s worden qua kracht ingedeeld op de schaal van Fujita. Die loopt van F0 (de lichtste) tot F5, de zwaarste categorie. ,,Dit was waarschijnlijk een F1 (138 - 178 km/u) = matige schade mogelijk", zegt Begijn.

Geen code geel

Opmerkelijk is dat het KNMI geen officiële waarschuwing, zoals ‘code geel’ had afgegeven, terwijl volgens Begijn vaak veel zwaardere codes worden afgegeven (oranje of rood) en de gevolgen veel minder heftig zijn. ,,In verschillende weermodellen zaten de onweersbuien wel in de verwachting, maar de extreme randverschijnselen zoals die vanmiddag optraden komen tamelijk onverwacht. Dan moeten net alle ingrediënten op z’n plek vallen.”

In de periode half mei tot half september komen de meeste onweersbuien met eventuele randverschijnselen voor. ,,Supercells, het zwaarste type onweersbui, komt het vaakst voor in de maand juni. Onder de juiste dynamiek en met een flinke portie energie kunnen dan dit soort zware onweersbuien ontstaan, vaak in de nabijheid van de straalstroom, een soort meanderende rivier van wind op grote hoogte die voor extra forcering kan zorgen.”

