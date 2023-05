Zeeuwse sportvelden, KOW Zeppelin en Goese Lyceum: allemaal op de verkeerde plek

In maart presenteerden de 25 regionale GGD’s nieuwe richtlijnen voor de luchtkwaliteit. Een stuk of tien sportvelden in Zeeland - waaronder De Zeeuwsche - staan volgens die richtlijnen te dicht bij een drukke weg. Sporters ademen door de inspanning veel en diep in en krijgen daardoor meer fijnstof binnen. Ook het Goese Lyceum en kinderdagverblijf Zeppelin in Middelburg staan te dicht bij drukke wegen. Fijnstof is extra schadelijk voor kwetsbare ouderen en kinderen. Landelijk staan ruim tweeduizend scholen, kinderdagverblijven, verpleeghuizen en sportvelden op een ‘verkeerde’ locatie, berekende onderzoeksbureau Investico voor EenVandaag.