Zeeuwse Spartaan Marvin Young in selectie Oranje

Wordt de brute moord op Marinus Terwoert ooit nog opgelost? ‘Nooit te laat om te praten’

Het drama heeft alle schijn van een uit de hand gelopen inbraak of overval. Wie stak oud-advocaat Marinus Terwoert (79) - dit weekend precies 30 jaar geleden - dood in zijn huis in Klein-Valkenisse? Terugblik op een onopgeloste moordzaak, die voor de politie met een onherstelbare achterstand begon. ,,Het is nooit te laat om te praten.’’