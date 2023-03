Zeeuwse schrijvers tippen lezers: koop deze boeken (en krijg deze week het boekenweekgeschenk cadeau)

Piepjong craftbier Schouwse Brouw debuteert op festival met het ‘leukste brouwersei­land’

Het eerste Ouddorps Bierfestival (OBF) was zo'n overrompelend succes dat de organisatoren van de stichting GIST vergaten foto's te nemen. ,,We hebben er zeven en daarvan is er één gelukt", zegt Arjan van der Bok over die allereerste editie. Op naar de herkansing op zaterdag 25 maart. Met het craftbier van Schouwse Brouw (voorheen Stulpener Craft bier) als piepjonge eigenzinnige nieuwkomer.