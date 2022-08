Zeeuwse Romy W., vriendin van man die verdacht wordt van moord op Dean (4), langer in de cel

In het onderzoek naar de dood van de vierjarige Dean Verberckmoes blijft de 25-jarige Romy W., de uit Sint Jansteen afkomstige vriendin van hoofdverdachte Dave De K., in de cel. Dat heeft de kamer van inbeschuldigingstelling in Gent vandaag beslist.

De Zeeuws-Vlaamse vriendin van hoofdverdachte Dave De K. werd in de nacht van maandag 17 op dinsdag 18 januari opgepakt tijdens een huiszoeking in Sint-Gillis-Waas, in het pand waar ze samen met De K. woonde. Het slachtoffer Dean Verberckmoes verbleef in het verleden ook al bij het koppel en het kind zou woensdag 12 januari, de dag waarop De K. en Dean Verberckmoes het laatst gezien werden, een nacht logeren.

Rol Romy onduidelijk

Romy W. werd aangehouden op verdenking van moord en ontvoering, maar het is nog altijd niet duidelijk of ze een actieve rol speelde in de dood van de jongen. De vrouw had in het begin van het onderzoek verklaard dat ze Dean voor het laatst met Dave de K. gezien had, en dat ze niets te maken had met zijn dood. De K. en W. legden tegenstrijdige verklaringen af en de reconstructie van de feiten moet na het gerechtelijke verlof meer duidelijkheid brengen.

De raadkamer in Dendermonde verlengde twee weken geleden de aanhouding van Romy W., maar ze ging in beroep bij de KI in Gent. Die besliste donderdag dat haar aanhouding noodzakelijk blijft voor het onderzoek. Haar advocaat Bart De Decker geeft geen commentaar op de beslissing.