Zeeuwse politiek wil pas op de plaats bij ontpoldering, eerst meer duidelijkheid over gevolgen PFAS-vervuiling

VIDEO Broers Jussen zijn internatio­na­le pianovirtu­o­zen

Klassieke muziek is ook interessant voor jonge mensen, dat is de mening van de broers Lucas (28) en Arthur (25) Jussen. De twee pianovirtuozen hopen dat steeds meer jongeren hun concerten bezoeken. Volgende week spelen ze in de Sint Jacobskerk in Vlissingen.

10 februari