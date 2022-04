Zeeuwse politiek tempert ongeduld en wacht nog even of de Tweede Kamer geld vindt voor een tolvrije tunnel

De boodschap van het kabinet is dat de tunnel voor 2030 niet tolvrij wordt. Eigenlijk vinden alle partijen in Provinciale Staten dat onacceptabel, maar bij Forum voor Democratie, de fractie Koevoets, de Partij voor Zeeland en Pro Zeeland is het geduld op.

,,Het is tijd dat de Staten het heft in eigen hand nemen”, zei Fred Walravens (FvD) vrijdag. ,,We moeten iets doen aan de onrechtmatige tol voor Zeeuwen. Niet in 2030, niet in 2025, maar nu.”