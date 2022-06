Zeeuwse politiek: ‘Minister neemt Zeeuwse zorgen over ontpoldering en PFAS niet weg’

Het was PFAS voor en PFAS na tijdens het overleg van de Statencommissie ruimte vrijdagochtend. Partijen mopperden op de brief die minister Christianne van der Wal-Zeggelink (VVD, Natuur en Stikstof) eerder deze week naar de Kamer stuurde, gedeputeerde Dick van der Velde (VVD, milieu) overviel de Statenleden met de mededeling dat ook vanuit Bergen op Zoom jaarlijks 50 kilo PFAS in de Westerschelde wordt geloosd en er waren volop vraagtekens over het recente advies van de GGD om zo min mogelijk vis en garnalen uit de Westerschelde te eten.

Zorgen niet weggenomen

,,Ik denk niet dat de zorgen met deze brief zijn weggenomen”, schamperde Robèrt Brunke (ProZeeland) over de mededeling van Van der Wal dat de werkzaamheden in de Hedwigepolder stil liggen tot de uitslag bekend is van twee onderzoeken - naar de hoeveelheid PFAS in slib en grondwater - die deze maand worden verwacht. Brunke: ,,Het is wel heel makkelijk om te zeggen: ‘we delen de zorgen’, maar ondertussen is de boodschap: ‘wel vervelend maar we gaan toch gewoon door'.”