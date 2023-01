Zeeuwse politici verbijsterd over schadeclaim voor betalen tol: ‘Het is beter nu even niets te zeggen’

,,Ik heb hier wel een woord voor in gedachten, maar het is beter om dat niet te zeggen.” Als je zo reageert, hoef je het woord inderdaad niet meer uit te spreken. Het is volstrekt duidelijk dat gedeputeerde Harry van der Maas (SGP, vervoer) onaangenaam verrast is door de brief van de Amsterdamse advocaat Ellen Pasman aan de provincie, waarin zij stelt dat het transportbedrijf dat ze vertegenwoordigt sinds 2017 onterecht tol heeft betaald.