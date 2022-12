Zeeuwse pianiste Marianne Boer (54) overleden

In 1992 studeerde Boer af aan het Sweelinck Conservatorium in Amsterdam bij Jan Wijn. Ook studeerde ze muziekwetenschap aan de universiteiten van Amsterdam en Utrecht. Sinds 1997 was de pianiste verbonden aan het Conservatorium van Amsterdam, de laatste jaren als hoofdvakdocent piano aan de Sweelinck Academie.

Boer woonde in Amsterdam, maar hield ook een nauwe band met Zeeland. Op vele podia in de provincie heeft ze gespeeld. ,,Maar de Zeeuwse Concertzaal in Middelburg vind ik het meest bijzonder”, zei ze in 2016. ,,Er hebben veel grootheden opgetreden, de zaal heeft daardoor een rijke geschiedenis. En de akoestiek is er prachtig.”