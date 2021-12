Zeeuwse Petra (63) is grey hair influencer: ‘Grijze haren zijn ontzettend sexy’

Hoe komt dat toch? ,,Bij mannen is het beeld: hoe grijzer, hoe gedistingeerder. Terwijl vrouwen van boven de vijftig worden weggezet als vergane glorie.” Petra van Bremen, die opgroeide in ‘s Heerenhoek en ‘s Heer Arendskerke, wil afrekenen met het ‘gigantische imagoprobleem’ van ouder worden. ,,Iedereen wil langer leven, maar niemand wil er ouder uitzien. Ouder worden is niet charmant, is de gedachte.” Vooral vrouwen zijn daar de dupe van, weet Petra. ,,Ze voelen zich onzichtbaar en helaas gaan ze zich er ook naar gedragen: ze verliezen hun sprankel, en hun drive om hun dromen na te jagen. Dat is zó vreselijk onnodig!”