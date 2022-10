‘Zeeuwse’ orka heet Gala en komt uit Spanje

Wethouder over kritiek op W­mo-be­leid in Vlissingen: ‘We staan voor een enorme opgave, daar horen ook hindernis­sen bij’

De verhalen van mensen die gekort worden op hulp door veranderingen in de Wmo zijn herkenbaar, bleek donderdag tijdens de commissievergadering in Vlissingen. Zelfs verantwoordelijk wethouder Albert Vader wordt er door inwoners direct op aangesproken. ,,Dat mensen meer zelf moeten gaan poetsen, is precies wat we willen.”

14 oktober