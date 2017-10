Zeeuwse muze Mathilde werd 40 jaar geleden vermoord - of toch niet?

,,We kunnen niet meer terug. Wij gaan de Mathildedag organiseren, op 7 juli 2018, haar geboortedag", zegt de Terneuzense kunstenaar Roeland van der Kley. Op 11 oktober zag de Stichting Mathildedag Terneuzen officieel het licht. Initiatiefnemers Elaby Berger, Anne Mannaerts en Roeland van der Kley zien het zo voor zich: ,,Dit jaar, op de dag dat ze tachtig zou worden, gaat er vanuit kunstcentrum Toonbeeld een optocht met kinderen en de burgemeester naar de Scheldeboulevard. Dat is het centrum van de Mathildedag. We willen er het Scheldetheater en verschillende galeries bij betrekken." Zelf is hij bezig met een drieluik over Mathilde, dat een soort altaarstuk moet worden en op de Scheldeboulevard het center piece van de festiviteiten. De ambities gaan verder: volgend jaar komt er een heus Mathildeplein aan de Scheldeboulevard en het jaar dáárna zelfs een beeld van Mathilde, vanaf de Scheldedijk over het water richting Amsterdam turend. Van der Kley: ,,Zo is ze ook uit Zeeland vertrokken, in 1959."

Haar sterfdag - op 25 oktober 1977 - laat de stichting in stilte voorbij gaan. Nog altijd zijn er mensen die blijven zoeken naar het antwoord op de vraag: was het moord of zelfmoord? Wie vuurde de kogel af die een eind maakte aan haar leven? Zelfs over haar graf op Uitvaartpark Westgaarde in Amsterdam doen intussen alweer verhalen de ronde en onbeantwoorde vragen. Saskia Dingeman van Herdenkingspark Westgaarde: ,,Wij onderhouden het graf zelf niet, alleen het groen eromheen. In ieder geval hoort haar graf nu bij ons rijtje bijzonder graven, samen met onder meer actrice Sylvia Millecam, journalist Conny Mus en de bokser Nordin Ben Salah. Het graf is opgenomen in de plattegrond 'Beroemd en begraven in Amsterdam', die wij vorig jaar hebben uitgegeven." In 2004 was het graf bijna geruimd. Lisette de Zoete, schrijfster van het boek 'Mathilde: muze, mythe, mysterie' trok aan de bel en alarmeerde oude bekenden zoals Imca Marina. Een onbekende weldoener besloot de grafrechten te betalen en het graf bleef. Wie betaalde en voor hoe lang, wil Westergaarde niet zeggen. Lisette de Zoete: ,,Alweer een mysterie."