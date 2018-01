Zeeuwse Mineke Minderhoud zat met kloppend hart in de badkamer op Hawaii: inkomende raket!

,,Ik ben net van plan om mijn kamer uit te gaan om te gaan ontbijten, als de eigenaresse van de B&B komt aanrennen. ,,There is a missile threat warning, a missile is coming to Hawaii! Go immediately back in your room, close your door and the windows and lock yourself up in the bathroom. Take some food and water with you!" En weg is ze… Half wakker doe ik exact wat ze zegt. Op dit soort momenten heb ik altijd het geluk dat ik helder kan denken. Ik grijp eerst mijn telefoon en maak dan alle kieren dicht met handdoeken. Met kloppend hart zit ik op de badkamervloer. Ik zie dat ik wel wifi heb in deze ruimte, de badkamer is volledig binnenshuis. Ik vraag via mijn familie-appgroep of de kinderen iets meer weten, via het nieuws. Nee dus. Dan krijg ik een alert binnen op mijn telefoon (goed om je locatie open te hebben staan op je mobile) 'BALLASTIC MISSILE THREAT INBOUND TO HAWAII. SEEK IMMEDIATE SHELTER. THIS IS NOT A DRILL'