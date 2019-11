Zeeuwse miljonair Salar Azimi pronkt met Ronaldinho in zijn auto: ‘We gaan feesten!’

VIDEOZAANDAM - Een opvallende verschijning vanavond in de auto van de Zeeuwse zakenman Salar Azimi. Niemand minder dan oud-topvoetballer Ronaldinho is een avondje in Nederland, waar hij een straatvoetbaltoernooi in Zaandam bijwoont.

De Braziliaanse ster is bevriend met de Nederlandse straatvoetballer Edward van Gils, die het toernooi in Zaandam organiseert. Straatvoetbalteams van over heel de wereld spelen er vanavond tegen elkaar. Van Gils is daarnaast aanvoerder van zijn Ronaldinho's Globe Street Team. In januari 2018 zette de sterspeler definitief een punt achter zijn voetbalcarrière.

Zakenman Salar Azimi is op zijn beurt weer bevriend met Van Gils. Hij zag zijn kans schoon om Ronaldinho mee op sleeptouw te nemen. “Het is niet zo dat hij voor Patro Eisden gaat spelen”, lacht de Aardenburgse miljonair die ook eigenaar is van de Vlaamse voetbalclub. “Maar hij zei dat hij het goed naar zijn zin heeft”, zegt Azimi. “Hij vindt Amsterdam erg leuk. We gaan kijken wat we na het toernooi nog gaan doen. Hapje eten ofzo, maar sowieso gaan we feesten!”